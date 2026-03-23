Буряковський відверто говорив те, що думає. У соцмережах фрагменти інтерв'ю розлетілись з шаленою швидкістю, однак тема ведучої та подруги Полякової стала причиною того, що співачка вибачалась у соцмережах. 24 Канал розповість усе, що відомо про скандал.

Може зацікавити Обітниці не врятували: 4 найгучніші розлучення в українському шоубізнесі

Хто такий Вадим Буряковський?

Ми уже згадували, що чоловік – бізнесмен. На жаль, у відкритому доступі немає деталей біографії Буряковського.

З Олею він познайомився на своєму дні народженні. Після цього між ними зав'язалося спілкування, яке швидко переросло у щось більше. Оля й Вадим зрозуміли, що їх пов'язують не лише дружні почуття. Однак тоді бізнесмен ще був у шлюбі.

Згодом він прийняв рішення розлучитися та пов'язав своє життя з Поляковою.

Оля Полякова з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

У пари народилось двоє доньок: Марія та Аліса.

Зауважимо, що різниця подружжя у віці становить 16 років. Друзі та знайомі сумнівалися в міцності їхнього шлюбу, припускаючи, що артистка цікавиться чоловіком лише через гроші, а коли досягне свого, то кине його.

Що сказав чоловік Полякової в інтерв'ю Гордону?

Теми діалогу були різними й стосувались різноманітних сфер життя. Інтерв'юер не міг не згадати про стосунки з Машею Єфросиніною, адже Оля разом із нею ведуть спільний проєкт "Дорослі дівчата".

Дмитро Гордон поцікавився, чому Маша боїться Вадима. Бізнесмен відповів, що одного разу він сказав щось таке, що Єфросиніна з чоловіком "взяли й поїхали". На думку Вадима, він не міг сказати нічого образливого.

Просто Тимур же з мажорів, а мажорам усе важко переживати. Щоб усього досягти, він палець об палець не вдарив...,

– заявив чоловік Полякової.

Він також додав, що батько Тимура був заможною людиною і все йому залишив.

Щодо Маші Єфросиніної Буряковський сказав, що на сцені ведуча йому подобається. Тоді як у житті вона начебто не є такою відкритою. На думку бізнесмена, завдяки Олі Поляковій Єфросиніна розкрилася.

Яка реакція Полякової та Єфросиніної?

Співачка опублікувала допис у соцмережах, де заявила, що не сподівалась почути від чоловіка такі слова, а також додала, що думка Буряковсього – це його особиста позиція.

Співачка наголосила, що щиро поважає Машу Єфросиніну, Тімура Хромаєва та їхню сім'ю. Для неї це приклад міцних і довготривалих стосунків, що викликають лише повагу.

Саме тому мені було вкрай неприємно почути слова мого чоловіка в його інтерв'ю на адресу Маші і її родини – я їх не поділяю та відверто кажучи була шокована його заявами, які могли зробити боляче важливим для мене людям,

– написала Оля Полякова.

Артистка додала, що те, що вони є подружжям, не означає, що всі їхні думки збігаються. Тому заявила, що вважає потрібним публічно попросити вибачення.

Оля Полякова з донькою та Маша Єфросиніна з сім'єю / Фото з інстаграму Олі Полякової

У Threads зірка також опублікувала два дописи, де написала, що "чоловік живий, але з хати більше не вийде", і що вважає нормальним перепросити за слова, які були недоречними.

Оля Полякова відреагувала на слова свого чоловіка про родину Єфросиніної / Скриншот із соцмереж

Сама ж Маша відкрито не реагувала на інтерв'ю Буряковсього. Сьогодні, 23 березня, вона у соцмережах привітала свого чоловіка Тимура з днем народження і у привітанні залишила, ймовірно, свою реакцію на сказане Вадимом.

А ще я вдячна тобі за те, що всі ці роки вчиш мене тримати фокус на головному – тому, що ми робимо в цьому житті. Та не звертати уваги на шум, який не має жодного відношення до нашої реальності,

– написала ведуча.

Чому Вадима Буряковського обговорюють у соцмережах?

Одні користувачі пишуть, що вважають це інтерв'ю найкращим за останній час. Багато кому імпонує відкритість бізнесмена, його фрази щодо стосунків з Олею, а також у центрі залишаються слова про родину Маші Єфросиніної.

Інші ж стверджують, що нічого унікального у цьому немає, адже згадали про те, як Полякова колись "тусила" з російськими зірками, звертають увагу на те, що інтерв'ю проводилось російською мовою тощо. Та найцікавіше, що багато хто навіть не знає, хто такий Вадим Буряковський.

Що пишуть у Threads про інтерв'ю Вадима Буряковського / Скриншоти з соцмереж

Загалом це найбільший акцент, який зробили у соцмережах. Були навіть думки, що у той час, коли Єфросиніна мовчить, то Оля ніби намагається розкрутити ситуацію, щоб про неї говорили ще більше. Та стосунки зіркових пар залишаються приватними. Можливо, їм уже вдалось загладити конфлікт.