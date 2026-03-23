Буряковский откровенно говорил то, что думает. В соцсетях фрагменты интервью разлетелись с бешеной скоростью, однако тема ведущей и подруги Поляковой стала причиной того, что певица извинялась в соцсетях. 24 Канал расскажет все, что известно о скандале.
Кто такой Вадим Буряковский?
Мы уже упоминали, что мужчина – бизнесмен. К сожалению, в открытом доступе нет деталей биографии Буряковского.
С Олей он познакомился на своем дне рождении. После этого между ними завязалось общение, которое быстро переросло в нечто большее. Оля и Вадим поняли, что их связывают не только дружеские чувства. Однако тогда бизнесмен еще был в браке.
Впоследствии он принял решение развестись и связал свою жизнь с Поляковой.
Оля Полякова с мужем
У пары родилось двое дочерей: Мария и Алиса.
Заметим, что разница супругов в возрасте составляет 16 лет. Друзья и знакомые сомневались в прочности их брака, предполагая, что артистка интересуется мужем только из-за денег, а когда достигнет своего, то бросит его.
Что сказал муж Поляковой в интервью Гордону?
Темы диалога были разными и касались различных сфер жизни. Интервьюер не мог не упомянуть об отношениях с Машей Ефросининой, ведь Оля вместе с ней ведут совместный проект "Взрослые девушки".
Дмитрий Гордон поинтересовался, почему Маша боится Вадима. Бизнесмен ответил, что однажды он сказал что-то такое, что Ефросинина с мужем "взяли и уехали". По мнению Вадима, он не мог сказать ничего обидного.
Просто Тимур же из мажоров, а мажорам все тяжело переживать. Чтобы всего достичь, он палец о палец не ударил..,
– заявил муж Поляковой.
Он также добавил, что отец Тимура был состоятельным человеком и все ему оставил.
Относительно Маши Ефросининой Буряковский сказал, что на сцене ведущая ему нравится. Тогда как в жизни она вроде бы не является такой открытой. По мнению бизнесмена, благодаря Оле Поляковой Ефросинина раскрылась.
Какая реакция Поляковой и Ефросининой?
Певица опубликовала сообщение в соцсетях, где заявила, что не надеялась услышать от мужа такие слова, а также добавила, что мнение Буряковсього – это его личная позиция.
Певица отметила, что искренне уважает Машу Ефросинину, Тимура Хромаева и их семью. Для нее это пример крепких и долговременных отношений, вызывающих только уважение.
Именно поэтому мне было крайне неприятно услышать слова моего мужа в его интервью в адрес Маши и ее семьи – я их не разделяю и откровенно говоря была шокирована его заявлениями, которые могли сделать больно важным для меня людям,
– написала Оля Полякова.
Артистка добавила, что то, что они являются супругами, не означает, что все их мысли совпадают. Поэтому заявила, что считает нужным публично попросить прощения.
Оля Полякова с дочкой и Маша Ефросинина с семьей
В Threads звезда также опубликовала два сообщения, где написала, что "муж жив, но из дома больше не выйдет", и что считает нормальным извиниться за слова, которые были неуместными.
Оля Полякова отреагировала на слова своего мужа о семье Ефросининой
Сама же Маша открыто не реагировала на интервью Буряковского. Сегодня, 23 марта, она в соцсетях поздравила своего мужа Тимура с днем рождения и в поздравлении оставила, вероятно, свою реакцию на сказанное Вадимом.
А еще я благодарна тебе за то, что все эти годы учишь меня держать фокус на главном – том, что мы делаем в этой жизни. И не обращать внимания на шум, который не имеет никакого отношения к нашей реальности,
– написала ведущая.
Почему Вадима Буряковского обсуждают в соцсетях?
Одни пользователи пишут, что считают это интервью лучшим за последнее время. Многим импонирует открытость бизнесмена, его фразы об отношениях с Олей, а также в центре остаются слова о семье Маши Ефросининой.
Другие же утверждают, что ничего уникального в этом нет, ведь вспомнили о том, как Полякова когда-то "тусила" с российскими звездами, обращают внимание на то, что интервью проводилось на русском языке и тому подобное. Но самое интересное, что многие даже не знают, кто такой Вадим Буряковский.
Что пишут в Threads об интервью Вадима Буряковского
В целом это самый большой акцент, который сделали в соцсетях. Были даже мысли, что в то время, когда Ефросинина молчит, то Оля будто пытается раскрутить ситуацию, чтобы о ней говорили еще больше. Но отношения звездных пар остаются частными. Возможно, им уже удалось загладить конфликт.