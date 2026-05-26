Она стала на защиту Лободы, которую часть украинской аудитории не поддерживает. Об этом певица рассказала во время прямого эфира в инстаграме.

Так, на днях Оля Полякова провела онлайн-трансляцию, во время которой отвечала на вопросы подписчиков. В частности, ее спросили о якобы конфликте со Светланой Лободой, однако артистка его отрицала и дополнительно прокомментировала волну хейта в адрес Лободы.

Считаю, то, что произошло с ней в последнее время – жестко. Она поддержала Украину, но ее не приняли здесь. Это плохой знак для других артистов, которые хотели бы, возможно, поддержать нас, но после этого не поддержали,

– сказала певица.

Запись прямого эфира Оли Поляковой: смотрите видео онлайн

Какова позиция Светланы Лободы относительно войны в Украине?

После начала полномасштабного вторжения певица публично заявила, что поддерживает Украину, хотя после 2014 года она продолжала строить карьеру в России.

Также Светлана Лобода говорила, что изучает украинский язык и помогает украинским военным. В то же время вокруг действий певицы возникли споры. Люди критиковали ее за высказывания о русском языке. Дело в том, что Лобода говорила, мол, язык сам по себе "не убивает" и не принадлежит российской власти, поэтому она и в дальнейшем исполняет песни на русском. К тому же в публичном пространстве певица продолжает общаться на русском, тогда как многие украинские артисты полностью отказались от русского языка и переходят на украинский, популяризируя его во время войны.

Кроме того, в сети обсуждали появления Светланы Лободы на совместных мероприятиях с россиянами. В частности, в октябре прошлого года певица вместе с Максимом Галкиным в Дубае исполняли украинские песни.