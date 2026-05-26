Недавно в жизни Усика и Бражка произошли важные события, а рядом, конечно, были их любимые женщины. Милые моменты с парами даже завирусились в сети, пишет 24 Канал.

К слову Она не пропускает ни одного боя: как Екатерина Усик поддерживает мужа на поединках

Александр и Екатерина Усики

На прошлой неделе состоялся долгожданный бой между непобедимым украинским боксером Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном. Многие украинцы смотрели поединок из укрытий, ведь именно ночью 24 мая российская армия атаковала Украину, в частности Киев и область.

Перед поединком состоялась пресс-конференция, во время которой Усик был на связи с женой. Этот момент завирусився в сети, а люди начали подкалывали мужчин, которые часто говорят, что не могли ответить, потому что были заняты.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Украинец победил нидерландца в 11 раунде техническим нокаутом. Александра, как и всегда, поддерживала Екатерина. После боя спортсмен трогательно обратился к любимой.

Екатерина! Моя жена! Я люблю тебя. Ты моя жизнь, ты мое сердце,

– сказал он.

Александр Усик обратился к жене: смотрите видео онлайн

Владимир Бражко и Даша Квиткова

20 мая киевский клуб Динамо стал обладателем Кубка Украины по футболу 2025/2026. В финальном матче он победил Чернигов со счетом 3:1: дубль оформил Виталий Буяльский, а последний гол забил Андрей Ярмоленко.

После победы Владимир Бражко опубликовал в инстаграме фото, где держит в руках телефон, а на нем заметно изображение Даши Квитковой. Вероятно, футболист позвонил ей в важный момент.

Владимир Бражко после матча с Черниговом / Фото из инстаграма футболиста

Сама же блогерша впоследствии трогательно обратилась к любимому:

Я так горжусь тобой, мой любимый! Я видела каждую бессонную ночь, каждое стрессовое мгновение, каждый день, как ты работал еще усерднее. И видеть эту улыбку на твоем лице сейчас делает меня самой счастливой. Ты заслуживаешь еще больших побед впереди,

– написала Квиткова.

Напомним, что Даша и Владимир готовятся к свадьбе. Влюбленные уже выбрали локацию. Кроме того, Квиткова примерила платье и начала думать о букете. Сын блогерши от брака с Никитой Добрыниным тоже будет на праздновании: Лев будет нести обручальные кольца.