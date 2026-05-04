Об этом Даша рассказала в видео на ютуб-канале "SKALNYTSKA | Цветочный ревизор". По ее словам, организация праздника пока находится на начальном этапе.

"У нас еще все в хаосе", – призналась инфлюенсерка.

Она добавила, что недавно вместе с женихом они выбрали локацию для свадьбы. Также Даша уже начала думать о свадебном букете, в котором хотела бы видеть эустомы.

Блогерша поделилась и эмоциями от подготовки: по ее словам, во время примерки свадебного платья она не сдержала слез.

Я стояла, смотрела на себя в зеркало и зарыдала – просто как белуга... Вова переживает меньше. Он очень хотел свадьбу, а я совру если скажу, что не хотела, но у меня есть переживания, страх этого. Я настраиваюсь,

– сказала Даша.

Она также отметила, что ее сын Лев будет участвовать в церемонии – он будет нести обручальные кольца.

Для контекста! Левчика Даша родила в браке с телеведущим Никитой Добрыниным. Они познакомились в 2019 году на проекте "Холостяк", в 2020-м поженились, однако в 2023 году развелись.

Квиткова также рассказала, что не планирует публиковать фото и видео со свадьбы в соцсетях.

Мы хотим, чтобы это оставалось нам. Хочу просто сделать фото в ретро-стиле,

– объяснила блогерша.

Кстати, ранее в шоу "Тур звездами" Даша рассказала, что они с Владимиром уже определились с ориентировочным сезоном свадьбы – она должна состояться в теплое время года.

Что известно об отношениях Даши Квитковой и Владимира Бражко?

Слухи о романе блогера и футболиста начали появляться в мае 2025 года. Пара некоторое время не комментировала личную жизнь, однако в июле Владимир Бражко официально подтвердил отношения с Дашей Квитковой.

Известно, что пара познакомилась случайно в одном из заведений.

По словам блогера, в их отношениях больше было поступков, чем слов.

Он больше делал, чем говорил. Показал мне, что ему очень интересна моя жизнь – и не только я, но и мой сын. Они сразу подружились. Я впервые почувствовала, что я за мужчиной, и рядом со мной – сильное плечо,

– рассказывала Даша.

В сентябре 2025 года Владимир Бражко сделал Даше Квитковой предложение руки и сердца.