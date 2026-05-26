Нещодавно в житті Усика та Бражка відбулися важливі події, а поруч, звісно, були їхні кохані жінки. Милі моменти з парами навіть завірусилися в мережі, пише 24 Канал.

Олександр і Катерина Усики

Минулого тижня відбувся довгоочікуваний бій між непереможним українським боксером Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Багато українців дивилися поєдинок з укриттів, адже саме вночі 24 травня російська армія атакувала Україну, зокрема Київ та область.

Перед поєдинком відбулась пресконференція, під час якої Усик був на зв'язку з дружиною. Цей момент завірусився в мережі, а люди почали підколювали чоловіків, які часто говорять, що не могли відповісти, бо були зайняті.

Українець переміг нідерландця в 11 раунді технічним нокаутом. Олександра, як і завжди, підтримувала Катерина. Після бою спортсмен зворушливо звернувся до коханої.

Катерино! Моя дружино! Я люблю тебе. Ти моє життя, ти моє серце,

– сказав він.

Володимир Бражко і Даша Квіткова

20 травня київський клуб Динамо став володарем Кубка України з футболу 2025/2026. У фінальному матчі він переміг Чернігів з рахунком 3:1: дубль оформив Віталій Буяльський, а останній гол забив Андрій Ярмоленко.

Після перемоги Володимир Бражко опублікував в інстаграмі фото, де тримає в руках телефон, а на ньому помітно зображення Даші Квіткової. Ймовірно, футболіст зателефонував їй у важливий момент.

Володимир Бражко після матчу з Черніговом / Фото з інстаграму футболіста

Сама ж блогерка згодом зворушливо звернулась до коханого:

Я так пишаюся тобою, мій коханий! Я бачила кожну безсонну ніч, кожну стресову мить, кожен день, як ти працював ще старанніше. І бачити цю усмішку на твоєму обличчі зараз робить мене найщасливішою. Ти заслуговуєш на ще більші перемоги попереду,

– написала Квіткова.

Нагадаємо, що Даша та Володимир готуються до весілля. Закохані вже обрали локацію. Крім того, Квіткова приміряла сукню й почала думати про букет. Син блогерки від шлюбу з Нікітою Добриніним теж буде на святкуванні: Лев нестиме обручки.