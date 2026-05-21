Даша Квіткова привітала свого нареченого Володимира Бражка, опорного півзахисника Динамо, з перемогою. Блогерка зворушливо звернулась до нього в інстаграмі.

Даша Квіткова поширила у сториз допис Володимира Бражка, який він опублікував з нагоди перемоги Динамо. На одному з фото футболіст позує з медаллю та кубком, а на його телефоні можна помітити зображення коханої.

Я так пишаюся тобою, мій коханий! Я бачила кожну безсонну ніч, кожну стресову мить, кожен день, як ти працював ще старанніше. І бачити цю усмішку на твоєму обличчі зараз робить мене найщасливішою. Ти заслуговуєш на ще більші перемоги попереду,

– звернулась Квіткова до нареченого.

Квіткова привітала Бражка з перемогою Динамо / Скриншот з інстаграму блогерки

Зазначимо, що Динамо вперше за п'ять років виграло Кубок України з футболу. Дубль оформив капітан київського клубу Віталій Буяльський, ще один гол забив Андрій Ярмоленко. Єдиний гол Чернігову приніс центральний захисник Анатолій Романченко.

Настрій був бойовий. Ми розуміли, що гра дуже важка, команда суперника дуже сильна, але грати можна і намагатися грати потрібно. На жаль, пропустили швидкий гол у другому таймі, потім третій, але, на мою думку, ми виклалися на всі 200%. На жаль, команда класом вища за нас. Думаю, нас за цей результат ніхто не буде судити,

– прокоментував він поразку свого клубу Tribuna.

