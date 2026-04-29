Возросло количество украиноязычной музыки, блогов, видео и кино – все больше артистов и авторов отказываются от русского языка в своем творчестве. В то же время часть публичных лиц продолжает говорить на русском, что периодически вызывает общественные дискуссии. Кто из украинских звезд продолжает использовать русский и как они объясняют свою позицию – читайте далее в материале 24 Канала.

Кто из украинских звезд продолжает говорить на русском?

Певица Анастасия Приходько заявляет, что полностью перейти на украинский ей сложно, поэтому в быту и общении использует два языка – украинский и русский. Она называет свой русский "киевским диалектом", который, по ее словам, отличается от русского, на котором говорят в России.

Русский язык, на котором говорят в России, и на котором разговариваю я, это как британский и американский. Это киевский диалект,

– сказала артистка в интервью на ютуб-канале РБК-Украина LIFE.

Кстати, на фоне таких заявлений и общественной реакции в Черновцах отменили концерт Анастасии Приходько, который должен был состояться 5 мая в Культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука.

Блогерша Анна Алхим также неоднократно попадала в публичные скандалы из-за использования русского языка и распространения российского контента. В частности, недавно она посетила концерт российского исполнителя Xolidayboy, который поддерживает кровавую политику Владимира Путина. Кстати, и сама Алхим говорила, что Путин – красавчик и она "не знает никого круче и влиятельнее", чем российский диктатор.

Если я хочу говорить на русском языке, я буду говорить на русском и никто мне этого не запретит. Знать украинский язык должен каждый, но человек должен говорить на том языке, на котором хочет и никто этого не может запретить,

– сказала блогерша в интервью Славе Демину.

Светлана Лобода ведет свои социальные сети на русском и продолжает выпускать песни на этом языке. Она объясняет это тем, что имеет много сторонников за пределами Украины, которые общаются на русском.

Не русский язык убивает украинских детей и украинских людей. Большинство Украины разговаривает на русском языке. Русский язык не принадлежит российской власти. Если бы только российская власть говорила на русском языке, мы категорически на этом языке не говорили бы. Но миллионы людей по всему миру говорят на русском языке. Так случилось,

– сказала певица в интервью для "BBC News – Русская служба".

Еще одна артистка – Слава Каминская, которая сейчас живет за границей, также продолжает говорить на русском не только в быту. Она ведет на русском свои соцсети и дает интервью на этом языке. Певица объясняет это тем, что живет в среде, где русский язык распространен. Также она говорит, что ей трудно изучать другие языки.

Я слишком тупая для освоения иностранных языков. Не дается мне. Я занималась с преподавателями онлайн, ходила на курсы, но не могу ничего запомнить. Возможно еще и потому, что мы живем на юге острова Тенерифе и здесь много эстонцев, латышей, белорусов. Здесь все общаются на русском, поэтому мне сильно напрягаться не приходится,

– объяснила Слава Каминская в интервью, которое вышло на ютуб-канале "Власть vs Влащенко".

Почему языковой вопрос остается важным?

Россия годами оправдывала свою агрессию тезисом о "защите русскоязычных" и продвигала ее через медиа и пропаганду. Именно поэтому язык сегодня – это не только об общении. Через контент – музыку, видео, соцсети – вместе с русским языком могут распространяться и российские нарративы. Чем больше люди потребляют такого контента, тем легче эти нарративы закрепляются. В этом контексте язык напрямую связан с культурой, идентичностью и устойчивостью страны к воздействию агрессора.

Разговаривать на украинском – это не только вопрос национальной гордости, но и один из способов сохранения уникального культурного наследия, которая связывает нас, современных украинцев, с нашими предками,

– подчеркнул переводчик Андрей Андрусяк в комментарии Суспільне Культура.

Общий язык в публичном пространстве помогает людям лучше понимать друг друга, формирует единое информационное пространство и укрепляет общество.