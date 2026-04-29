Идея книги возникла после того, как он узнал реальные истории украинских детей, которых незаконно увезли из страны. Роман вышел в начале апреля во французском издательстве XO Éditions.

Когда я услышал об этой истории (в 2024 году несколькими неправительственными организациями, работающих с этой темой, было идентифицировано 19 546 похищенных украинских детей, – 24 Канал), я был очень шокирован. Мне показалось это безумием – похищать этих детей, чтобы промывать им мозги. Я не занимаюсь политикой, я хотел сделать из этого роман,

– рассказал писатель в интервью французскому телеканалу Télé 7.

В центре сюжета – Эмма, бывшая массажистка, которую привлекает французская служба внешней разведки DGSE. Она отправляется в Сибирь, чтобы проникнуть в так называемый "реабилитационный лагерь" для украинских подростков и задокументировать доказательства преступлений России.

Что Жан Рено говорил об Украине?

В 2018 году актер посетил Украину во время съемок фильма "Холодная кровь" – общего украинско-французского проекта.

Съемки ленты проходили в разных локациях, в частности в Карпатах (на озере Синевир), в Киеве, а также в Нью-Йорке и Канаде. Вспоминая поездку, Жан Рено рассказывал, что Карпаты произвели на него сильное впечатление. Он отмечал невероятные виды. Отдельно актер подчеркивал гостеприимство украинцев – их доброжелательность и теплое отношение к съемочной команде.