Отрывком из песни Полякова поделилась в инстаграме. Пока неизвестно, когда выйдет ироничный трек.
Оля Полякова сняла видео под трек, который посвящение своему мужу. В песне есть такие слова:
"Вадик, Вадик, Вадик, тянет мазу за базар.
Вадик, Вадик, Вадик, последний экземпляр.
Вадик, Вадик, Вадик, делает все без разговоров.
Вадик – оху*нн*й чувачок!"
Певица и сонграйтерка Bazhana опубликовала на своей странице в инстаграме видео с Поляковой из студии звукозаписи, поэтому, вероятно, песню о Буряковском уже записали.
Вашему вниманию – "Вадик". С момента как мы придумали эту песню до ее записи прошли ровно одни сутки. Потому что девушки что? Девушки рулят!,
– говорится в заметке Bazhana.
Среди присутствующих в студии также был продюсер Поляковой – Михаил Ясинский. Bazhana поблагодарила его, что поддерживает их творческие идеи, и написала, что следующая песня будет о нем.
Что известно об интервью Вадима Буряковского?
Напомним, что Вадим Буряковский дал два интервью Дмитрию Гордону. Первое уже собрало более 1,4 миллиона просмотров, а второе, которое вышло 9 апреля, более 40 тысяч просмотров.
Первое интервью бизнесмена оказалось довольно скандальным. Буряковский рассказал о своем становлении и бизнесе, об отношениях с Олей Поляковой, предыдущих браках и прочем.
Во время разговора Вадим также высказался о Маше Ефросининой, которая является подругой его жены, и ее мужа. В частности, назвал Тимура Хромаева "мажором".
После этого Полякова призналась, что была шокирована заявлениями мужа. Певица отметила, что не разделяет его мнение и публично попросила прощения у семьи Ефросининой.
Впоследствии Буряковский сказал, что сожалеет о своем резонансном интервью Гордону. Бизнесмен объяснил, что теперь его узнают везде. Муж Поляковой даже хочет немного сменить имидж.