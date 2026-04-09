Бизнесмен в интервью Дмитрию Гордону высказался о конфликте между Тиной Кароль и ее бывшим продюсером Олегом Черным. Оказалось, что Черный мог работать и с Олей Поляковой.
Вадим Буряковский вспомнил, как пригласил Олега Черного на общение. Продюсер произвел на него хорошее впечатление.
Но впоследствии мнение бизнесмена изменилось. По словам мужа Поляковой, он узнал такую информацию, из-за которой решил больше не поддерживать связей с Черным. От деталей Буряковский отказался.
Он эксплуатировал Тину. Ты столько лет проработал с этим человеком. Я понимаю, что где-то задели какую-то гордость. Ну слушай, молодая девушка, ты – взрослый мужчина. Должен как-то относиться к этому с достоинством мужским. Он поступил некрасиво,
– поделился Вадим Буряковский.
Интервью мужа Оли Поляковой: смотрите видео онлайн
К слову, за годы карьеры у Тины Кароль был скандал и с Олей Поляковой. В свое время певица назвала коллегу "плакальщицей" из-за грустных песен в репертуаре. В комментарии "Нашему радио" в прошлом году Тина признавалась, что помирилась с артисткой.
Что известно о ссоре между Тиной Кароль и ее экс-продюсером?
- Олег Черный был первым продюсером Тины Кароль. Они начали сотрудничать в середине 2000-х, когда певица начинала свою карьеру. Однако сотрудничество завершилось публичным скандалом в 2007 году.
- Черный обвинял певицу в "звездной болезни" и "хамстве". Между тем в прессе ходили слухи о том, что продюсер якобы поднимал на Тину руку.
- Тина Кароль не комментировала конфликт, но опровергала слова продюсера. Впоследствии она призналась, что была в депрессивном состоянии после конфликта и решила, что "никому не нужна".
- Но позже певица встретила Евгения Огира, который стал не только ее продюсером, но и мужем и отцом сына.