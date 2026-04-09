Бизнесмен Вадим Буряковский снова появился на канале "В гостях у Гордона". Посреди эфира к нему позвонила звездная жена.

Оля Полякова "ворвалась" в разговор мужа с Гордоном и пошутила о том, как Вадиму удалось снова выйти из дома.

А как ты сбежал? Я же тебя закрыла и ноги сломала,

– сказала артистка.

Дмитрий Гордон взял трубку и рассказал о том, что Вадим теперь – суперзвезда. Оля ответила, что теперь муж может ехать на гастроли и "наконец" зарабатывать деньги. После этого артистка обратилась к мужу с замечаниями.

"Ты, Вадик, там волнами своей памяти плавай, а я о своих волнах сама расскажу, понял? Ты там находишься как мой муж, поэтому обсуждай своих друзей, а моих не трогай", – "вычитала" Полякова Буряковского.



Оля Полякова ворвалась в интервью мужа / Скриншот с видео

После еще нескольких шутливых реплик Гордон попросил певицу дать обещание, что она больше не будет закрывать мужа дома.

Могу точно пообещать, что он у тебя находится вот на этот раз в последний раз. Вадик, ты там попрощайся со всеми,

– ответила Полякова.

Вадим Буряковский с юмором сказал, что теперь его "карьера завершилась".

"Это привычная ситуация. У нас все время так: шаг вправо, шаг влево – расстрел. У нас дома такой порядок, что я, как "главный хозяин", сказал: "Не вылезу из-под стола", значит не вылезу", – подытожил муж Поляковой.

