Бізнесмен Вадим Буряковський знову з'явився на каналі "В гостях у Гордона". Посеред етеру до нього зателефонувала зіркова дружина.

Оля Полякова "увірвалась" у розмову чоловіка з Гордоном і пожартувала про те, як Вадимові вдалося знову вийти з дому.

А як ти втік? Я ж тебе закрила і ноги зламала,

– сказала артистка.

Дмитро Гордон взяв слухавку та розповів про те, що Вадим тепер – суперзірка. Оля відповіла, що тепер чоловік може їхати на гастролі й "нарешті" заробляти кошти. Після цього артистка звернулась до чоловіка з зауваженнями.

"Ти, Вадику, там хвилями своєї пам'яті плавай, а я про свої хвилі сама розповім, зрозумів? Ти там перебуваєш як мій чоловік, тому обговорюй своїх друзів, а моїх не чіпай", – "вичитала" Полякова Буряковського.



Оля Полякова увірвалась в інтерв'ю чоловіка / Скриншот з відео

Після ще кількох жартівливих реплік Гордон попросив співачку дати обіцянку, що вона більше не закриватиме чоловіка вдома.

Можу точно пообіцяти, що він у тебе перебуває ось цього разу востаннє. Вадику, ти там попрощайся з усіма,

– відповіла Полякова.

Вадим Буряковський з гумором сказав, що тепер його "кар'єра завершилась".

"Це звична ситуація. У нас увесь час так: крок праворуч, крок ліворуч – розстріл. У нас вдома такий порядок, що я, як "головний господар", сказав: "Не вилізу з-під столу", отже не вилізу", – підсумував чоловік Полякової.

