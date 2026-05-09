Полякова, которая выступала в России после 2014, выразила желание представлять Украину на Евровидении. Тогда это спровоцировало длительную и бурную дискуссию. Руслана высказала свое мнение на эту тему в интервью 24 Каналу.

К слову Победительница Евровидения отказалась выступать на юбилейном шоу в Вене и назвала причину

По мнению победительницы Евровидения-2004, любые запреты и ограничения свобод плохо заканчиваются, тем более в Украине. Однако некоторые люди должны действительно быть ограничены в своих правах: это предатели, коллаборационисты и те, кто зарабатывает на войне.

Руслана считает, что в этом случае нужно анализировать ситуацию и с вниманием относиться к деталям, учитывая опыт каждого артиста.

Но все ли артисты, которые работали в России после 2014 года, одинаково виноваты перед Украиной? Я не уверена. Каждый случай требует очень внимательного анализа, а не "рубки с плеча",

– говорит Руслана.

Певица напомнила об Эдит Пиаф. Она выступала в Париже, который во время Второй мировой войны был оккупирован нацистами. Но Пиаф обычно не считают коллаборационисткой, ведь нет убедительных доказательств, что она действовала в интересах оккупационных властей. Более того, есть свидетельства, что Эдит Пиаф помогала французским военнопленным.

"История часто намного сложнее, чем черно-белое разделение на "можно" и "нельзя", – подытожила Руслана.

Что известно о скандале вокруг Поляковой?

Оля Полякова выразила желание представлять Украину на Евровидении и подала заявку на Нацотбор. Также певица с командой обратилась с письмом к Общественному с предложением обновить правила. В частности, речь шла о пункте, что Украину не могут представлять артисты, которые выступали в России после 2014 года.

Оля Полякова вела мероприятие в России вместе с путинистом Басковым в 2015 году, поэтому, по правилам, она не может выступать на Евровидении от Украины.

Общественный вещатель сообщил, что пока не будет менять правил, ведь Нацотбор-2026 на тот момент уже продолжался. Впоследствии после жалоб там отметили, что готовы к обсуждению изменения правил.