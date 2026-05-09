Полякова, яка виступала в Росії після 2014, висловила бажання представляти Україну на Євробаченні. Тоді це спровокувало тривалу і бурхливу дискусію. Руслана висловила свою думку на цю тему в інтерв'ю 24 Каналу.

На думку переможниці Євробачення-2004, будь-які заборони та обмеження свобод погано закінчуються, тим паче в Україні. Однак деякі люди мають справді бути обмеженими у своїх правах: це зрадники, колаборанти й ті, хто заробляє на війні.

Руслана вважає, що у цьому випадку потрібно аналізувати ситуацію та з увагою ставитися до деталей, враховуючи досвід кожного артиста.

Але чи всі артисти, які працювали в Росії після 2014 року, однаково завинили перед Україною? Я не впевнена. Кожен випадок потребує дуже уважного аналізу, а не "рубання з плеча",

– каже Руслана.

Співачка нагадала про Едіт Піаф. Вона виступала в Парижі, що під час Другої світової війни був окупований нацистами. Але Піаф зазвичай не вважають колаборанткою, адже немає переконливих доказів, що вона діяла в інтересах окупаційної влади. Ба більше, є свідчення, що Едіт Піаф допомагала французьким військовополоненим.

"Історія часто набагато складніша, ніж чорно-білий поділ на "можна" і "не можна", – підсумувала Руслана.

Що відомо про скандал навколо Полякової?

Оля Полякова висловила бажання представляти Україну на Євробаченні та подала заявку на Нацвідбір. Також співачка з командою звернулась з листом до Суспільного з пропозицією оновити правила. Зокрема, мова йшла про пункт, що Україну не можуть представляти артисти, які виступали в Росії після 2014 року.

Оля Полякова вела захід у Росії разом з путіністом Басковим у 2015 році, тому, за правилами, вона не може виступати на Євробаченні від України.

Суспільний мовник повідомив, що наразі не змінюватиме правил, адже Нацвідбір-2026 на той момент уже тривав. Згодом після скарг там зазначили, що готові до обговорення зміни правил.