Уривком із пісні Полякова поділилась в інстаграмі. Наразі невідомо, коли вийде іронічний трек.
Оля Полякова зняла відео під трек, який присвята своєму чоловіку. У пісні є такі слова:
"Вадік, Вадік, Вадік, тягне мазу за базар.
Вадік, Вадік, Вадік, останній екземпляр.
Вадік, Вадік, Вадік, робить усе без балачок.
Вадік – оху*нн*й чувачок!"
Співачка та сонграйтерка Bazhana опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі відео з Поляковою зі студії звукозапису, тож, ймовірно, пісню про Буряковського вже записали.
Вашій увазі – "Вадік". З моменту як ми придумали цю пісню до її запису пройшла рівно одна доба. Бо дівчата що? Дівчата рулять!,
– йдеться у дописі Bazhana.
Серед присутніх у студії також був продюсер Полякової – Михайло Ясинський. Bazhana подякувала йому, що підтримує їхні творчі ідеї, і написала, що наступна пісня буде про нього.
Що відомо про інтерв'ю Вадима Буряковського?
Нагадаємо, що Вадим Буряковський дав два інтерв'ю Дмитру Гордону. Перше вже зібрало понад 1,4 мільйона переглядів, а друге, яке вийшло 9 квітня, понад 40 тисяч переглядів.
Перше інтерв'ю бізнесмена виявилося доволі скандальним. Буряковський розповів про своє становлення і бізнес, про стосунки з Олею Поляковою, попередні шлюби та інше.
Під час розмови Вадим також висловився про Машу Єфросиніну, яка є подругою його дружини, та її чоловіка. Зокрема, назвав Тимура Хромаєва "мажором".
Після цього Полякова зізналась, що була шокована заявами чоловіка. Співачка наголосила, що не поділяє його думку і публічно попросила вибачення у сім'ї Єфросиніної.
Згодом Буряковський сказав, що шкодує про своє резонансне інтерв'ю Гордону. Бізнесмен пояснив, що тепер його впізнають усюди. Чоловік Полякової навіть хоче трохи змінити імідж.