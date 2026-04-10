Уривком із пісні Полякова поділилась в інстаграмі. Наразі невідомо, коли вийде іронічний трек.

Оля Полякова зняла відео під трек, який присвята своєму чоловіку. У пісні є такі слова:

"Вадік, Вадік, Вадік, тягне мазу за базар.

Вадік, Вадік, Вадік, останній екземпляр.

Вадік, Вадік, Вадік, робить усе без балачок.

Вадік – оху*нн*й чувачок!"

Співачка та сонграйтерка Bazhana опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі відео з Поляковою зі студії звукозапису, тож, ймовірно, пісню про Буряковського вже записали.

Вашій увазі – "Вадік". З моменту як ми придумали цю пісню до її запису пройшла рівно одна доба. Бо дівчата що? Дівчата рулять!,

– йдеться у дописі Bazhana.

Серед присутніх у студії також був продюсер Полякової – Михайло Ясинський. Bazhana подякувала йому, що підтримує їхні творчі ідеї, і написала, що наступна пісня буде про нього.

