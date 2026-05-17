Оля Полякова дала відверте інтерв'ю Євгену Фешаку у програмі "33 запитання", що виходить на ютуб-каналі "Радіо Люкс". Артистка розповіла, що шоу "Дорослі дівчатка" йде на паузу.

До слова Я йду в інший шоубізнес, – Полякова оголосила про кардинальні зміни в кар'єрі

Співачка запевнила, що ця перерва пов'язана з тим, що вона планує змінити вектор кар'єри та попрацювати в британському шоубізнесі. Оля Полякова підкреслила, що ні з ким не сварилася, а в стосунках з Машею Єфросиніною все гаразд.

Ми й так не дуже часто спілкувалися. Ми – зайняті жіночки. Останнім часом рідко спілкуємося, бо я дуже зайнята, вона зайнята. У неї свої справи, у мене Англія на носі,

– сказала артистка.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Оля Полякова додала, що їй приємно говорити про ведучу. А на запитання, що б вона сказала Маші, відповіла: "Я тебе люблю".

Інтерв'ю з Олею Поляковою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що чутки про конфлікт з'явилися після інтерв'ю чоловіка Олі Полякової. Вадим Буряковський висловив свою думку про Машу Єфросиніну та її чоловіка, а Оля згодом попросила у подружжя вибачення.

Що відомо про майбутнє шоу "Дорослі дівчатка"?

Маша Єфросиніна та Оля Полякова також зробили спільну публікацію в соцмережах, де розповіли, що їхній проєкт призупиняє свою історію після 5,5 років існування.

"Звісно, ми бачимо заголовки та спроби знайти підтекст там, де його немає. Скажемо один раз: ми залишаємося дорослими жінками, які можуть дозволити собі обговорити незручні теми. Але робимо це приватно й пишаємося тим, що нам завжди вистачало й вистачає мудрості та поваги одна до одної, щоб доходити до розуміння в питаннях наших стосунків", – оголосили подруги.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова додали, що продовжують розвивати власні проєкти, але водночас вони цінують шлях, який пройшли разом. Якщо ж "Дорослі дівчатка" повернуться, то це буде оновлений формат.