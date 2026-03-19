У нещодавньому інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі РБК-Україна LIFE, артистка відкрито пояснила свою позицію щодо мовного питання.

Анастасія Приходько заявила, що не прагне підлаштовуватися під очікування суспільства і визнає: повністю перейти на українську їй складно, бо її словниковий запас менш розвинений. З дитинства вона спілкувалася та виховувалася російською, тож зараз легше користуватися обома мовами. Анастасія також вважає, що російська мова, якою вона користується, відрізняється від тієї, що вживають у Росії.

Російська мова, якою розмовляють у Росії, і якою розмовляю я, це як британська та американська. Це київський діалект,

– сказала співачка.

Вона підкреслила, що діє в межах закону України.

Я не порушую закон своєї країни. Тільки будуть певні кроки в бік змінення законів, я обов'язково зроблю так, як пропонує мені моя держава,

– заявила Приходько.

Для довідки! Згідно з 10 статтею Конституції України, державною мовою в країні є українська. При цьому Конституція гарантує "вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України"

Анастасія також зізналася, що писати пісні українською наразі їй складно.

Я не розумію, як писати українською. В мене досі не виходить. Дайте мені можливість написати російською – я зможу створити пісню за 5 хвилин,

– зазначила виконавиця.

Крім того, вона розповіла, що її діти спілкуються двома мовами – українською та російською.

Нагадаємо, що раніше в інтерв'ю з Наталею Влащенко Анастасія Приходько наголошувала, що не готова відвертатися від друзів і близьких, які розмовляють російською, і зазначила, що для неї українець – це насамперед людина з відповідним паспортом.

