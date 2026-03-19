В недавнем интервью, которое вышло на ютуб-канале РБК-Украина LIFE, артистка открыто объяснила свою позицию относительно языкового вопроса.
Анастасия Приходько заявила, что не стремится подстраиваться под ожидания общества и признает: полностью перейти на украинский ей сложно, потому что ее словарный запас менее развит. С детства она общалась и воспитывалась на русском, поэтому сейчас легче пользоваться обоими языками. Анастасия также считает, что русский язык, которым она пользуется, отличается от того, что употребляют в России.
Русский язык, на котором говорят в России, и на котором разговариваю я, это как британский и американский. Это киевский диалект,
– сказала певица.
Она подчеркнула, что действует в рамках закона Украины.
Я не нарушаю закон своей страны. Только будут определенные шаги в сторону изменения законов, я обязательно сделаю так, как предлагает мне мое государство,
– заявила Приходько.
Для справки! Согласно 10 статье Конституции Украины, государственным языком в стране является украинский. При этом Конституция гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины"
Анастасия также призналась, что писать песни на украинском пока ей сложно.
Я не понимаю, как писать на украинском. У меня до сих пор не получается. Дайте мне возможность написать на русском – я смогу создать песню за 5 минут,
– отметила исполнительница.
Кроме того, она рассказала, что ее дети общаются на двух языках – украинском и русском.
Интервью с Анастасией Приходько: смотрите видео онлайн
Напомним, что ранее в интервью с Натальей Влащенко Анастасия Приходько отмечала, что не готова отворачиваться от друзей и близких, которые разговаривают на русском, и отметила, что для нее украинец – это прежде всего человек с соответствующим паспортом.
Что известно о жизни Анастасии Приходько в России?
- Украинская певица получила популярность в России в начале 2000-х после победы в шоу "Фабрика звезд" в 2007 году.
- В 2009 году она участвовала в Евровидении с песней "Мамо", представляя Россию.
- Однако после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины Приходько прекратила выступления в России. В 2014 году певица также объявила, что отказывается от всех российских наград.