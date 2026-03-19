Это указано в постановлении Печерского районного суда Киева. Речь идет о штурманке корабля авиационного отряда одной из воинских частей Киева, уроженке Коломыи.

Военнослужащая якобы находилась на стационарном лечении с 14 апреля по 16 августа 2025 года. Однако в процессе расследования установили, что с 22 июня по 11 августа она фактически находилась в Киевской области, где снималась в программе "МастерШеф".

В то же время лицу начисляли денежное обеспечение, премия и надбавка за особенности прохождения службы за несколько месяцев. Из-за этого может быть нанесен ущерб воинской части.

Чтобы проверить эти факты, суд разрешил следователям получить доступ от мобильного оператора о ее звонках, сообщения, местонахождение и движение средств.

Против военнослужащей открыто уголовное производство. Ее подозревают в уклонении от военной службы путем обмана. Если вину лица докажут, ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

О ком идет речь?

Источники издания "Украинские новости" сообщают, что это Виктория Кузнецова – участница 16 сезона шоу "МастерШеф".

На сайте СТБ указано, что Виктория Кузнецова родилась в Коломые Ивано-Франковской области и является бывшей военнослужащей.

Я жила почти всю жизнь в Харькове. С 2015 года была в ВСУ штурманом. А сейчас мечтаю открыть свою пекарню с концепцией: хлеб, масло, кофе,

– говорила Виктория Кузнецова.

Отметим, тем временем победитель 16 сезона шоу "МастерШеф" Александр Зубко в своих соцсетях сообщил, что мобилизовался в ряды ВСУ.