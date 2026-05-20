Несмотря на отсутствие на службе, он получил более 460 тысяч гривен зарплаты. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Почему командиру разведотделения сообщили о подозрении?

Работники ГБР со Специализированной прокуратурой разоблачили военнослужащего, которого подозревают в уклонении от прохождения военной службы и мошенничестве.

По данным следствия, в 2023 году главного сержанта – командира разведывательного отделения одного из батальонов морской пехоты – было отправлено в другое подразделение. После завершения командировки он не вернулся к месту постоянной дислокации подразделения в Краматорске.

Следователи установили, что с сентября 2024 года по февраль 2026 года военнослужащий без уважительных причин отсутствовал в части. В то же время он находился преимущественно в Киеве и занимался личными делами.

Несмотря на это, командованию он не сообщал, что срок его командировки завершился, и создавал впечатление, что продолжает выполнять служебные обязанности.

В течение всего периода отсутствия военный продолжал получать денежное обеспечение. По подсчетам следствия, сумма незаконно начисленных средств составляет более 460 тысяч гривен. Таким образом, по версии следствия, государству был нанесен материальный ущерб в значительном размере.

15 мая главному сержанту сообщили о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 4 статьи 409 Уголовного Кодекса Украины – уклонение от несения обязанностей военной службы;

часть 4 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины – мошенничество.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

В прокуратуре отмечают, что во время досудебного расследования подозреваемый частично возместил нанесенный государству ущерб. По данным журналистов, он уже вернулся в свою воинскую часть и продолжает службу.

Кроме того, сообщается, что в соответствии с решением суда компенсация нанесенного ущерба может осуществляться путем удержаний из денежного обеспечения военнослужащего.

