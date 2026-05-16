Об этом она сказала в программе "33 вопроса от Люкс ФМ" и поделилась своими планами на будущее.

Интересно Ирина Билык заподозрила фаворитку Евровидения-2026 в плагиате своей песни

Оля Полякова рассказала, что на днях выйдет ее новый альбом, который будет не похож на ее предыдущие работы. "Туда войдут те песни, к которым, возможно, мои зрители не привыкли, но я себя так чувствовала – свободная, с*ксуальная, не кричащая", – отметила артистка.



После выхода альбома она планирует взять паузу в украинской музыке и сосредоточиться на международной карьере.

Я прекращаю в украинском шоу-бизнесе делать музыку. Я иду в другой шоу-бизнес делать музыку, в английский. Я не знаю. Может, я не вернусь – я делаю паузу. У меня просто нет времени заниматься двумя карьерами. Это очень тяжело. Это будет англоязычная суперзвезда,

– сказала Полякова.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Оказалось, что певица уже около года работает над новой музыкой в Великобритании. Она имеет контракт с лейблом State 51. Кроме этого, она анонсировала проект под названием The nogi, однако не раскрыла подробности о нем.

Выпуск "33 вопроса от Люкс ФМ" с Олей Поляковой: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее Оля Полякова уже выпускала англоязычный трек Warrior, записанный вместе с британским ЛГБТ-хором The Force Choir.

Оля Полякова – Warrior: смотрите видео онлайн

Кто еще из звезд объявил об изменениях в творчестве?

MELOVIN ранее заявил, что в 2027 году планирует поставить музыкальную карьеру на паузу. Он объяснил, что хочет понять себя вне сцены и попробовать другую жизнь, не связанную с музыкой. Артист не планирует появляться в меди год-два.

Также певица Надя Дорофеева начала новый этап в творчестве, выпустив англоязычный сингл FEEL THE HEAT. Этот релиз стал ее первым шагом в направлении создания музыки для международной аудитории.