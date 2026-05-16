Речь идет о представительнице Австралии Дельте Гудрем и ее треке Eclipse. Об этом украинская певица написала в своем инстаграме.

Билык отметила, что начала песен "О любви" и Eclipse очень похожи – и по музыке, и по вокалу. Чтобы это показать, она выложила видео, где сравнила отрывки из треков.

"Это плагиат или нет? Как считаете?",

– поинтересовалась Билык под публикацией.

Многие пользователи в комментариях согласились, что между песнями есть сходство.

"Плагиат. Вы лучше"

"Очень похоже"

"Очень похоже на вашу песню"

"Ого, точно похожа"

Комментарии под публикацией Ирины Билык / Скриншоты из инстаграма

Для контекста! В 2004 году Ирина Билык выпустила русскоязычную песню "О любви", которая вошла в альбом "Любовь. Яд" и стала одной из самых известных в ее творчестве. В 2026 году артистка решила обновить композицию и представила ее украиноязычную версию.

Что известно о представительнице Австралии на Евровидении-2026?

Дельта Гудрем – одна из самых известных австралийских певиц и авторов песен. Карьеру Дельта начала очень рано – в 15 лет подписала первый музыкальный контракт. Мировой успех ей принес дебютный альбом Innocent Eyes, который стал одним из самых продаваемых альбомов в истории Австралии.

Кроме музыки, Гудрем снималась в сериалах и фильмах, а также была тренером шоу The Voice Australia.

Кроме того, она выпустила собственную книгу Bridge Over Troubled Dreams, которая стала бестселлером, и создала духи, что хорошо продавались в Австралии.

Кстати, букмекеры EurivisionWorld прогнозируют Дельте Гудрем второе место на Евровидении-2026. Она так высоко поднялась в рейтинге как раз после своего выступления во втором полуфинале конкурса. В гранд-финале 16 мая певица выступит под 8 номером. Перед ней на сцену выйдет представительница Украины.