Теперь артист рассказал подробнее о своем решении. Об этом он сообщил в интервью, которое вышло на ютуб-канале "Разговор".
Константин Бочаров признался, что последние полгода серьезно размышлял над завершением карьеры. Это желание связано со стремлением понять, кем он является вне сцены и публичности.
Я не планирую быть в медиа год-два, сколько придется мне на это... Стало интересно, кто я, кроме сцены. Для друзей я снова стану Костей. Хочется исчезнуть и наконец разделить работу с личным. Уйти в неизвестность для того, чтобы изучить, кто я без MELOVIN, и вернуться еще ярче,
– заявил артист.
Он также добавил, что пока не имеет четкого понимания, чем будет заниматься дальше. В то же время подчеркнул, что это осознанное и зрелое решение – взять паузу от сцены и сосредоточиться на себе.
Интервью с MELOVIN: смотрите видео онлайн
Что известно о MELOVIN?
- Константин с детства интересовался творчеством: сначала учился в музыкальной школе, а затем закончил театральную школу.
- Широкую известность он получил после участия в шестом сезоне шоу "Х-Фактор", где стал победителем.
- Артист неоднократно участвовал в Национальном отборе на Евровидение, а в 2018 году представил Украину на конкурсе в Лиссабоне с песней Dreamer, где занял 17-е место.
- Среди самых известных треков исполнителя – "Ти", "Вітрила", "І кров кипить", "Обиратиму себе" и другие.
- Относительно личной жизни, в июле 2021 года MELOVIN публично заявил о своей бисексуальности. В ноябре 2025 года он обручился с парамедиком ВСУ Петром Злотей, однако впоследствии пара разошлась.