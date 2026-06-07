Счастливой новостью и кадрами со свадьбы поделилась мама Соломии на своей странице в инстаграме.

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6 июня Мирослава Гонгадзе опубликовала фото дочери вместе с ее мужем Дугом Клейном. Фотографии были сделаны возле памятника украинскому философу Григорию Сковороде, который расположен рядом с Украинским домом в Вашингтоне.

Дочь Георгия Гонгадзе Соломия вышла замуж / Скриншот из инстаграм-сторис

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Для этого особого дня молодожены выбрали символический наряд – оба были в вышиванках. Гости также поддержали традицию и пришли в вышитой одежде или вещах с национальными мотивами.

Мирослава Гонгадзе на свадьбе дочери / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, что Дуг Клейн сделал предложение Соломии в июле 2025 года.

Муж Соломии Гонгадзе: что о нем известно

Дуг Клейн получал образование в Великобритании в London School of Economics and Political Science – одном из самых известных учебных заведений страны.

Мирослава Гонгадзе ранее рассказывала, что ее зять поддерживает Украину и ее интересы.

Сейчас Клейн работает политическим аналитиком в неприбыльной организации Razom for Ukraine. Она занимается тем, чтобы информировать американское общество и взаимодействовать с политиками для дальнейшей поддержки Украины.

Также Дуг Клейн сотрудничает с Atlantic Council как приглашенный эксперт. Это означает, что он участвует в исследовательских и аналитических проектах организации.

Дуг Клейн / Фото с его фейсбука

Для справки! У супругов Гонгадзе в 1997 году родились дочери-двойняшки. Нана, младшая из сестер, уже тоже вышла замуж – ее свадьба состоялась в апреле 2025 года.