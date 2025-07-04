О такой радостной новости Соломия сообщила в соцсетях, опубликовав красноречивое фото, пишет Show24 со ссылкой на фейсбук девушки.
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Ее избранником стал Даг (Даглас) Клайн, который активно поддерживает Украину. На фотографии девушка с широкой улыбкой и в объятиях любимого показала кольцо, которое получила от мужчины во время предложения руки и сердца.
Соломия Гонгадзе с женихом / Фото из фейсбука девушки
Друзья и знакомые поздравили пару в комментариях с таким хорошим событием. Радостью поделилась и мама девушки, Мирослава Гонгадзе. Она отметила, что ее зять отстаивает украинские интересы, ведь тема геополитики и любви для Украины являются важными частями их семьи.
Мы только что отпраздновали свадьбу одной дочери и вот вторая на подходе. Мой второй будущий зять Даг Клайн, завоевал дочь Саломе Гонгадзе и отстаивает украинские интересы. Любовь, интересы Украины и геополитика в нашей семье неразделимы,
– написала Мирослава.
Соломия Гонгадзе выходит замуж / Фото из фейсбука Мирославы Гонгадзе
Мама невесты также опубликовала фото газеты, где Даг Клайн написал статью о нашем государстве.
Даг Клайн написал статью об Украине / Фото из фейсбука Мирославы Гонгадзе
Жених девушки учился в одном из лучших образовательных учреждений Великобритании London School of Economics and Political Science. По последней информации, Клайн сейчас работает политическим аналитиком в неприбыльной организации Razom for Ukraine.
Даг Клайн / Фото из фейсбука Дагласа
Мужчина живет в США, часто выступает экспертом в вопросах о ситуации в нашем государстве, а еще время от времени сам приезжает в Украину.
Напомним, что в этом году вышла замуж Нана Гонгадзе. К слову, Нана и Соломия – сестры-двойняшки.