Про таку радісну новину Соломія повідомила у соцмережах, опублікувавши промовисте фото, пише Show24 з посиланням на фейсбук дівчини.

Може зацікавити Сергій Притула зізнався, в яких стосунках з колишньою дружиною зараз

Її обранцем став Даг (Даглас) Клайн, який активно підтримує Україну. На світлині дівчина з широкою усмішкою та в обіймах коханого показала каблучку, яку отримала від чоловіка під час освідчення.

Соломія Гонгадзе з нареченим / Фото з фейсбуку дівчини

Друзі та знайомі привітали пару у коментарях із такою гарною подією. Радістю поділилась і мама дівчини, Мирослава Гонгадзе. Вона зазначила, що її зять відстоює українські інтереси, адже тема геополітики й любові для України є важливими частинами їхньої родини.

Ми щойно відсвяткували весілля однієї доньки й ось друге на підході. Мій другий майбутній зять Даг Клайн, завоював доньку Саломе Гонгадзе і відстоює українські інтереси. Любов, інтереси України й геополітика у нашій родині нероздільні,

– написала Мирослава.

Соломія Гонгадзе виходить заміж / Фото з фейсбуку Мирослави Гонгадзе

Мама нареченої також опублікувала фото газети, де Даг Клайн написав статтю про нашу державу.

Даг Клайн написав статтю про Україну / Фото з фейсбуку Мирослави Гонгадзе

Наречений дівчини навчався в одному з найкращих освітніх закладів Великої Британії London School of Economics and Political Science. За останньою інформацією, Клайн зараз працює політичним аналітиком у неприбутковій організації Razom for Ukraine.

Даг Клайн / Фото з фейсбуку Дагласа

Чоловік мешкає у США, часто виступає експертом у питаннях щодо ситуації в нашій державі, а ще час від часу сам приїздить до України.

Нагадаємо, що цього року вийшла заміж Нана Гонгадзе. До слова, Нана та Соломія – сестри-двійнята.