У подружжя Гонгадзе у 1997 році народилось двоє дівчат-двійнят. А днями одна з них зробила серйозний крок у житті – стала дружиною, пише Show24 з посиланням на допис Мирослави Гонгадзе.

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Цього року великодні свята у родині Гонгадзе стали особливими. Як пише Мирослава, "минуле та майбутнє злились в один емоційний момент". 25 років тому покійний Георгій Гонгадзе їздив у США, звідки привіз подарунки своїм маленьким донечкам. Тоді він сказав своїй дружині, що мріє привезти дівчат у це місце.

Але за кілька місяців після того українського журналіста вбили, а Штати надили притулок родині Гонгадзе.

Я приїхала у Вашингтон у цей час 24 роки тому – без мови, без грошей, з двома малими дітьми й двома валізами,

– написала Мирослава.

Жінка зізнається, що їй сильно допомогла мама, яка приїхала до них на п'ять років і навчала дітей усього найкращого.

Донька Гонгадзе вийшла заміж / Фото з фейсбуку Мирослави Гонгадзе

Нана, яка є наймолодшою з двійнят, уже пішла під вінець.

Цей день – одруження, це про шлях, як з болю й втрат виростає нове життя, нова надія,

– підсумувала мама нареченої.

Мирослава Гонгадзе з доньками / Фото з фейсбуку Мирослави

Нана Гонгадзе вийшла заміж / Фото з фейсбуку Мирослави Гонгадзе

Також нагадаємо, що днями зірка "Сутінок" Крістен Стюарт таємно вийшла заміж.