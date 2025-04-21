Відомо, що пара перебуває у стосунках вже близько шести років. Повідомляє Show 24 з посиланням на TMZ.

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Весільна церемонія Крістен Стюарт і Ділан Маєр, за повідомленнями ЗМІ, відбулася в Лос-Анджелесі приблизно тиждень тому. Пара обрала камерний формат святкування, запросивши лише найближче оточення.

Що відомо про стосунки Крістен Стюарт і Ділан Маєр

Історія зіркової пари розпочалася ще 2013 року, коли вони вперше зустрілися на знімальному майданчику. Проте романтичні стосунки між ними зав'язалися лише у 2019 році, після того, як Стюарт здійснила камінг-аут.

Влітку 2021 року шанувальники акторки помітили обручки на пальцях обох жінок, що спричинило хвилю чуток про заручини. Однак офіційне підтвердження цієї інформації з'явилося лише минулого року.

В одному з інтерв'ю Крістен зізналася, що вони з Ділан обговорювали можливість мати дітей.

Зауважимо, нещодавно донька Стінга оголосила, що вдруге виходить заміж.