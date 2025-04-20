Федінчик нині служить у лавах ЗСУ, пише Show 24.

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Так, у Єдиному державному реєстрі судових рішень з'явилася справа про розірвання шлюбу Денисенко і Федінчика. Згідно з інформацією, позов надійшов до Богунського районного суду Житомира ще 31 січня 2025 року. Ініціаторкою розлучення стала саме акторка.

Судове засідання у справі про розлучення призначене на 8 травня.



Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / Скриншот з сайту

До того ж уважні підписники помітили, що акторка вже давно не публікує спільних фото з чоловіком у соцмережах.

Поки що ані Денисенко, ані Федінчик офіційно не коментували ситуацію. Водночас Редакція 24 Каналу звернулась до актриси за коментарем. Щоправда, наразі ми не отримали відповідь від знаменитості.

Що відомо про стосунки Андрія Федінчика та Наталки Денисенко

Історія пари розпочалася на знімальному майданчику серіалу "Клан ювелірів" у 2015 році. За словами Наталки, вона одразу відчула, що Андрій – саме той чоловік, з яким вона хотіла б створити родину. Заради стосунків з Денисенко Федінчик розлучився з тодішньою дружиною.

Закохані одружилися у 2017 році на Мальдівах. Їхнє весілля вони відзначали тричі: спочатку на островах, потім в РАЦСі для родичів, а згодом – на весільному фестивалі.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року пара змушена була будувати стосунки на відстані, оскільки Андрій пішов захищати Україну в лавах ЗСУ. За цей час, як зізнавалася сама Наталка, її чоловік дуже змінився, що вплинуло і на їхні стосунки.

У подружжя є спільний син Андрійко.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Федінчику зробили складну операцію через зруйновані диски в поперековому відділі хребта, після чого його чекала тривала реабілітація.