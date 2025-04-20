Муж актрисы сейчас служит в рядах ВСУ, пишет Show 24.
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Так, в Едином государственном реестре судебных решений появилось дело о расторжении брака Денисенко и Фединчика. Согласно информации, иск поступил в Богунский районный суд Житомира еще 31 января 2025 года. Инициатором развода стала именно актриса.
К тому же внимательные подписчики заметили, что актриса уже давно не публикует совместных фото с мужем в соцсетях.
Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / Скриншот с сайта
Пока ни Денисенко, ни Фединчик официально не комментировали ситуацию. В то же время Редакция 24 Канала обратилась к актрисе за комментарием. Правда, пока мы не получили ответ от знаменитости.
Что известно об отношениях Андрея Фединчика и Натальи Денисенко
- История пары началась на съемочной площадке сериала "Клан ювелиров" в 2015 году. По словам Натальи, она сразу почувствовала, что Андрей – именно тот человек, с которым она хотела бы создать семью. Ради отношений с Денисенко Фединчик развелся с тогдашней женой.
- Влюбленные поженились в 2017 году на Мальдивах. Их свадьбу они отмечали трижды: сначала на островах, потом в ЗАГСе для родственников, а затем – на свадебном фестивале.
- С началом полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года пара вынуждена была строить отношения на расстоянии, поскольку Андрей ушел защищать Украину в рядах ВСУ. За это время, как признавалась сама Наталка, ее муж очень изменился, что повлияло и на их отношения.
- У супругов есть общий сын Андрюша.