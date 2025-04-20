В первые месяцы полномасштабного вторжения Ткаченко встретил японскую киногруппу, которая ехала делать репортажи. Так, кинорежиссер начал им помогать, передает Show 24 со ссылкой на его интервью OBOZ.UA.

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Тарас Ткаченко рассказал, что за два месяца работы японцы заплатили ему 300 евро. Мужчина заметил, что это сложно назвать заработком, но такая работа была ему важна как гражданину.

Сейчас говорят, что мир увидел войну глазами иностранных журналистов. А мне кажется, что мир увидел войну глазами украинских фиксеров, которые возили, показывали, порой конфликтовали с военными администрациями, потому что тогда была паника и хаос. Никто не знал, что можно снимать, что – нет, что показывать, что не надо,

– поделился кинорежиссер.

Поэтому эту функцию на себя взяли украинские фиксеры. Ткаченко подчеркнул, что они многое сделали для того, чтобы "Украина была видима тогда в мире", и добавил, что это была основная работа украинских киношников.

Для справки! Фиксеры помогают иностранным журналистам освещать войну в Украине.

Тарас Ткаченко рассказал, как мобилизовался

Затем Тарас Ткаченко "сошелся" с военными, которые искали режиссера для фильма "Битва за Киев". Мужчина говорит, что речь шла не только о творческой реализации. Дело в том, что для него это также была возможность побывать в местах, приближенных к линии фронта, в ранее оккупированных селах.

Я начал ездить с ними, а со временем мобилизовался. Летом 2022 года уже был в армии. Служу в медийном центре Сухопутных войск, мы занимаемся производством медиаконтента для соцсетей, телеканалов,

– поделился Ткаченко.

Заметим, Тарас Ткаченко является режиссером таких известных фильмов, как "Гнездо горлицы" и "Черный ворон".

Напомним, ранее солист группы "ДК Энергетик" Яков Марный рассказал, как попал в армию.