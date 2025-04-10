Подробностями Яков Марный поделился в интервью "Армия TV". Сообщает Show 24.

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Когда у солиста группы "ДК Энергетик" спросили, как он попал в армию, музыкант ответил так:

Пошел покупать жене цветы – не дошел,

– сказал Яков Марный.

Ранее жена Якова Марного рассказала, что мужа "запаковали" прямо на улице. Музыкант уверял, что вернется, когда обновит данные в ТЦК, ведь так ему говорили работники.

Яков Марный присоединился к армии

В конце концов Яков Марный решил присоединиться к войску. Он объяснил, что не прятался, ведь большая часть слушателей группы "ДК Энергетик" – это военнослужащие, которые вряд ли поняли бы такой поступок.

И, наверное, это то, что, как-никак, тоже творчество "ДК" про... За силу, за терпение, за то, что можно все пройти. И главное там, не знаю, вера, что угодно. Короче, про силу духа. И если я такой "тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп", то кто я такой, чтобы потом петь эти песни?,

– добавил музыкант.

Интервью с Яковом Марным: смотрите видео онлайн

Напомним, что Якова Марного мобилизовали накануне концерта во Львове. Выступление группы "ДК Энергетик" перенесли на 20 июня.