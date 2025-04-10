Подробицями Яків Марний поділився в інтерв'ю "Армія TV". Повідомляє Show 24.

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Коли в соліста гурту "ДК Енергетик" запитали, як він потрапив до війська, музикант відповів так:

Пішов купувати дружині квіти – не дійшов,

– сказав Яків Марний.

Раніше дружина Якова Марного розповіла, що чоловіка "запакували" просто на вулиці. Музикант запевняв, що повернеться, коли оновить дані в ТЦК, адже так йому говорили працівники.

Яків Марний доєднався до війська

Зрештою Яків Марний вирішив доєднатися до війська. Він пояснив, що не ховався, адже велика частина слухачів гурту "ДК Енергетик" – це військовослужбовці, які навряд чи зрозуміли б такий вчинок.

І, напевно, це те, що, як-не-як, теж творчість "ДК" про… За силу, за терпіння, за те, що можна все пройти. І головне там, не знаю, віра, що завгодно. Коротше, про силу духу. І якщо я такий "тяп-тяп-тяп-тяп-тяп", то хто я такий, щоб потім співати ці пісні?,

– додав музикант.

Інтерв'ю з Яковом Марним: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що Якова Марного мобілізували напередодні концерту у Львові. Виступ гурту "ДК Енергетик" перенесли на 20 червня.