Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм бенду.

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Так, 27 березня на сторінці "ДК Енергетик" вийшов допис про те, що одного з учасників гурту мобілізували.

Шановне панство, мене мобілізували, відповідно львівський концерт переноситься на 20 червня, там чуваки мають все повідомити що і як,

– зазначено в дописі.

Наразі не уточнюється, про якого саме учасника "ДК Енергетик" йдеться. Водночас припускаємо, що мова може бути про вокаліста гурту Якова Марного.

Редакція Show24 звернулася до представників гурту за детальнішою інформацією й наразі чекає на відповідь.

Музикант в публікації повідомив, що час від часу буде виходити на зв'язок із шанувальниками.

Нагадаємо, цьогоріч "ДК Енергетик" брали участь в Національному відборі на Євробачення-2025. Музиканти виступали з піснею "Сіль".

Раніше ми писали детальний матеріал про те, що відомо про гурт "ДК Енергетик".

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