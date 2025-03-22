41-річна акторка Мікі Самнер розповіла про свій новий статус – наречена. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.

До слова Позитив з дружиною розповіли, чи планують гучно відсвяткувати весілля

Донька Стінга опублікувала серію щасливих і романтичних кадрів з фотографом і режисером Картером Б. Смітом. Зірка зізналась, що була знайома з майбутнім нареченим вже тривалий час.

Я в тебе закохуюся ще дужче від 2007. Не можу дочекатися, коли стану твоєю дружиною, Картере,

– написала Мікі Самнер.

Мікі Самнер з нареченим / Фото з інстаграму Мікі Самнер

Для доньки Стінга це буде другий шлюб. Раніше вона була заміжня за підприємця Кріса Кантровіца. У колишньої пари народився син Акіра, якому зараз 5 років. Вони розлучилися близько трьох років тому.

Легендарний британський співак Стінг – батько шістьох дітей. У шлюбі з акторкою Френсіс Томелті в нього народився син Джозеф і донька Фуксія. А від стосунків з Труді Стайлер артист має доньок Бріджит та Еліот, синів Джейка та Джакомо.

До слова, дружина Стінга продовжує підтримувати Україну – днями вона показала фото наслідків російських злочинів.