41-летняя актриса Мики Самнер рассказала о своем новом статусе – невесты. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

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Дочь Стинга опубликовала серию счастливых и романтических кадров с фотографом и режиссером Картером Б. Смитом. Звезда призналась, что была знакома с будущим женихом уже длительное время.

Я в тебя влюбляюсь еще сильнее от 2007. Не могу дождаться, когда стану твоей женой, Картере,

– написала Мики Самнер.

Мики Самнер с женихом / Фото из инстаграма Мики Самнер

Для дочери Стинга это будет второй брак. Ранее она была замужем за предпринимателем Крисом Кантровицем. У бывшей пары родился сын Акира, которому сейчас 5 лет. Они развелись около трех лет назад.

Легендарный британский певец Стинг – отец шестерых детей. В браке с актрисой Фрэнсис Томелти у него родился сын Джозеф и дочь Фуксия. А от отношений с Труди Стайлер артист имеет дочерей Бриджит и Элиот, сыновей Джейка и Джакомо.

К слову, жена Стинга продолжает поддерживать Украину – на днях она показала фото последствий российских преступлений.