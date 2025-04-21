Известно, что пара находится в отношениях уже около шести лет. Сообщает Show 24 со ссылкой на TMZ.

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Свадебная церемония Кристен Стюарт и Дилан Майер, по сообщениям СМИ, состоялась в Лос-Анджелесе примерно неделю назад. Пара выбрала камерный формат празднования, пригласив только ближайшее окружение.

Что известно об отношениях Кристен Стюарт и Дилан Майер

История звездной пары началась еще в 2013 году, когда они впервые встретились на съемочной площадке. Однако романтические отношения между ними завязались только в 2019 году, после того, как Стюарт совершила каминг-аут.

Летом 2021 года поклонники актрисы заметили кольца на пальцах обеих женщин, что вызвало волну слухов о помолвке. Однако официальное подтверждение этой информации появилось лишь в прошлом году.

В одном из интервью Кристен призналась, что они с Дилан обсуждали возможность иметь детей.

Заметим, недавно дочь Стинга объявила, что во второй раз выходит замуж.