SLAVIA пригадала, що Михайло почав віддалитися від неї, коли з'явився гурт DZIDZIO. Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Доміну, повідомляє Show 24.

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Тому що коли ми разом працювали, було все добре. Все було класно, все було гармонійно. Ми були разом. А потім він почав віддалятися, в нього якісь там свої "тємки" почалися,

– поділилась SLAVIA.

Співачка зізналась, що коли ухвалила рішення розлучитися з Михайлом Хомою, не була ображена на нього, а навпаки відчувала вдячність. За словами SLAVIA, на той момент у неї вже "було своє життя".

Артистка поділилась, що остаточно поставила крапку у стосунках з Хомою, коли він знімав фільм "DZIDZIO Перший раз". Тоді SLAVIA залишилася в Києві, а співак поїхав до Львова. Вони не бачилися місяць.

Коли ж SLAVIA приїхала до Львова, аби привітати Михайла з завершенням зйомок, то почула від нього: "Чого ти приїхала?". Співачка відчувала себе "чужою".

Я зрозуміла, що так точно не хочу. Коли чоловік не радий, що я приїхала. Він весь в проблемах. Ось ці проблеми, які йому треба вирішити, на першому місці в нього стоять. І він не радіє. Думаю: "Невже я не заслуговую, щоб чоловік мене обійняв і сказав: "Дякую, що ти приїхала. Ти моя опора, ти моя підтримка"",

– зізналась вона.

Для довідки! SLAVIA та Михайло Хома одружилися у 2013 році. У 2021 році співак повідомив, що вони готуються до розлучення.

Інтерв'ю зі SLAVIA: дивіться відео онлайн

Які зараз стосунки між SLAVIA і Михайлом Хомою

Після розриву у SLAVIA та Михайла Хоми налагодилися стосунки. Вони навіть відсвяткували своє розлучення. Співачка зізналась, що зараз колишній чоловік є для неї дорогою людиною. Вони можуть зідзвонитися.

На день народження він мені обов'язково дзвонить. Я того року з вагітністю себе не дуже добре почувала, я йому навіть не передзвонила, написала, привітала. А він обов'язково дзвонить, обов'язково вітає. І мені дуже приємно,

– розповіла SLAVIA.

Нагадаємо, раніше SLAVIA розповіла, чому у них з Дзідзьо не було дітей.