SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) вважає, що зустріла колишнього чоловіка для іншого – щоб пройти складні часи разом та навчити чомусь одне одного. Про це пише Show 24 з посиланням на УНІАН.

До слова Колишня дружина Дзідзьо вагітна від успішного бізнесмена: що відомо про нового обранця Slavia

"У нашому суспільстві існує думка, що спочатку потрібно здобути вищу освіту, потім розвивати кар'єру, заробити на будинок, машину... У нас так і сталося, спершу ми разом вчилися, потім створили гурт "Друзі", в якому працювали разом із Михайлом, а потім почався гурт "DZIDZIO"", – пригадала співачка.

SLAVIA зауважила, що в Дзідзьо був зайнятий роботою та музичною кар'єрою, тому він не мав би часу на дітей. Артист хвилювався, що сама дружина не впорається.

Тоді у Михайла зовсім не було часу думати про дітей, він говорив, що я одна не впораюся, і я звикла до цієї думки. До речі, ніколи не пила протизаплідні, я взагалі пігулок майже не п'ю, тільки в критичних ситуаціях. Намагаюся терпіти біль до останнього,

– зізналась SLAVIA.

SLAVIA вагітна первістком

Нещодавно співачка випустила нову пісню та кліп, наприкінці якого оголосила про вагітність. Вона постала в обтислому вбранні, що підкреслило округлий животик.

Згодом SLAVIA розсекретила свого обранця. Чоловіка звати Андрій, він займається підприємницькою діяльністю. Наразі пара не планує одружуватися.