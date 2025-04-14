SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) считает, что встретила бывшего мужа для другого – чтобы пройти сложные времена вместе и научить чему-то друг друга. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на УНИАН.

К слову Бывшая жена Дзидзьо беременна от успешного бизнесмена: что известно о новом избраннике Slavia

"В нашем обществе бытует мнение, что сначала нужно получить высшее образование, потом развивать карьеру, заработать на дом, машину... У нас так и произошло, сначала мы вместе учились, потом создали группу "Друзья", в котором работали вместе с Михаилом, а потом началась группа "DZIDZIO"", – вспомнила певица.

SLAVIA заметила, что в Дзидзьо был занят работой и музыкальной карьерой, поэтому он не имел бы времени на детей. Артист волновался, что сама жена не справится.

Тогда у Михаила совсем не было времени думать о детях, он говорил, что я одна не справлюсь, и я привыкла к этой мысли. Кстати, никогда не пила противозачаточные, я вообще таблеток почти не пью, только в критических ситуациях. Стараюсь терпеть боль до последнего,

– призналась SLAVIA.

SLAVIA беременна первенцем

Недавно певица выпустила новую песню и клип, в конце которого объявила о беременности. Она предстала в обтягивающем наряде, что подчеркнуло округлый животик.

Впоследствии SLAVIA рассекретила своего избранника. Мужчину зовут Андрей, он занимается предпринимательской деятельностью. На данный момент пара не планирует жениться.