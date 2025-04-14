В частности, исполнительница призналась, как зовут отца ее будущего ребенка. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание "Коротко о".

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Ярослава рассказала, что ее избранника зовут Андрей и он занимается предпринимательской деятельностью.

"Он не публичный человек, он бизнесмен. Но благодаря мне, скажем так, он на публике", – поделилась Slavia. Певица подчеркнула, что ее новый партнер полностью соответствует ее мечтам и ожиданиям: "Мы всегда вместе, и мне это очень нравится. Он поддерживает мое творчество, вдохновляет творить больше, ему нравятся мои песни".

Заметим, накануне певица показала своего любимого на видео.

К тому же он снялся в клипе на ее новую песню "Девка с перцем", где бывшая жена Дзидзьо объявила о беременности.

Так, учитывая вышеупомянутые данные, новым избранником певицы стал Андрей Павлюк, который ранее участвовал в реалити-шоу "Наречена для тата" на телеканале СТБ.

Известно, что он руководит компанией "Экзито", производящей топливные брикеты и деревянные дома, а также является директором предприятия "Стар Берг", которое экспортирует изделия из натурального камня.

Интересно, что Андрей уже имеет сына Аристарха от предыдущего брака. Для Ярославы же это будет первый ребенок.

Фамилию своего избранника сама артистка пока не подтверждает, в шутку отметив, что сделает это после официального бракосочетания.