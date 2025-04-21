SLAVIA вспомнила, что Михаил начал отдалиться от нее, когда появилась группа DZIDZIO. Об этом она рассказала в интервью Славе Домину, сообщает Show 24.

Тоже интересно SLAVIA объяснила, почему до сих пор не вышла замуж за нового избранника, от которого ждет ребенка

Потому что когда мы вместе работали, было все хорошо. Все было классно, все было гармонично. Мы были вместе. А потом он начал отдаляться, у него какие-то там свои "темки" начались,

– поделилась SLAVIA.

Певица призналась, что когда приняла решение расстаться с Михаилом Хомой, не была обижена на него, а наоборот чувствовала благодарность. По словам SLAVIA, на тот момент у нее уже "была своя жизнь".

Артистка поделилась, что окончательно поставила точку в отношениях с Хомой, когда он снимал фильм "DZIDZIO Первый раз". Тогда SLAVIA осталась в Киеве, а певец уехал во Львов. Они не виделись месяц.

Когда же SLAVIA приехала во Львов, чтобы поздравить Михаила с завершением съемок, то услышала от него: "Чего ты приехала?". Певица чувствовала себя "чужой".

Я поняла, что так точно не хочу. Когда муж не рад, что я приехала. Он весь в проблемах. Вот эти проблемы, которые ему надо решить, на первом месте у него стоят. И он не радуется. Думаю: "Неужели я не заслуживаю, чтобы муж меня обнял и сказал: "Спасибо, что ты приехала. Ты моя опора, ты моя поддержка"",

– призналась она.

Для справки! SLAVIA и Михаил Хома поженились в 2013 году. В 2021 году певец сообщил, что они готовятся к разводу.

Интервью со SLAVIA: смотрите видео онлайн

Какие сейчас отношения между SLAVIA и Михаилом Хомой

После разрыва у SLAVIA и Михаила Хомы наладились отношения. Они даже отпраздновали свой развод. Певица призналась, что сейчас бывший муж является для нее дорогим человеком. Они могут созвониться.

На день рождения он мне обязательно звонит. Я в том году с беременностью себя не очень хорошо чувствовала, я ему даже не перезвонила, написала, поздравила. А он обязательно звонит, обязательно поздравляет. И мне очень приятно,

– рассказала SLAVIA.

Напомним, ранее SLAVIA рассказала, почему у них с Дзидзьо не было детей.