В интервью Славе Демину SLAVIA отметила, что сейчас плохой период для бракосочетания из-за "ретроградной Венеры", передает Show 24. По словам певицы, еще есть время, поэтому не надо спешить.

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SLAVIA призналась, что до сих пор не сменила фамилию после развода с Михаилом Хомой, известным как Дзидзьо. Так, певица осталась Ярославой Хомой. Она объяснила свое решение.

Потому что я знала, что буду жениться. Я не делала этих лишних движений. И эти события у нас, война. Очень много у меня дел, чтобы еще на это тратить время. Я понимала, что буду жениться второй раз, тогда я это все поменяю,

– объяснила SLAVIA.

Когда Слава Демин спросил у SLAVIA, готова ли она стать Ярославой Павлюк, певица ответила так: "Ну, да почему не готова? Нормально все". Ведущий заметил, что это странный ответ.

Но мы это сделаем. Боже, Слава, да это не проблема. Смотри, есть люди, которые самые основные в жизни друг друга. У нас есть родители, мы любим, уважаем, ходим в гости. Но я надеюсь, что даже после рождения ребенка муж для меня будет на первом месте. Нам хорошо вместе. Нам неважно, что думают люди. Мы это, конечно, сделаем, потому что ребенок должен родиться на той фамилии,

– добавила певица.

Интервью со SLAVIA: смотрите видео онлайн

По словам Демина, что сейчас не обязательно жениться, чтобы ребенок получил фамилию отца, на что SLAVIA ответила: "А, ну тем более".

SLAVIA хочет жениться "тихо"

Певица также призналась, что хочет узаконить отношения с любимым "тихо".

"Возможно, даже в "Дії" просто расписаться. Я не хочу тех гулянок. Потому что, во-первых, у меня это уже было. Во-вторых, сколько мы свадеб отыграли, отпели, корпоративов", – поделилась она.

Напомним, что SLAVIA показалась с округлым животиком в клипе "Девка с перцем". Позже певица подтвердила, что беременна. Впоследствии стало известно, что ее новым избранником стал бизнесмен Андрей Павлюк.