Об этом Покрещук рассказала в инстаграме. Она уже побывала у специалистов, процесс будет происходить постепенно.
Анастасия Покрещук известна своими крупнейшими в мире скулами, однако теперь решила от них избавиться. Блогерша призналась, что планировала растворять филлеры и будет делать подтяжку лица.
Это нормальное прогнозируемое действие, потому что я всегда знала, что не буду молодеть и мне нужна будет подтяжка. А ее невозможно сделать, когда вот это вот все. Я всегда знала, что буду растворять. Будет совсем другой образ, но этот образ я люблю. Новый тоже будет крутой,
– поделилась она.
Анастасия Покрещук растворяет филлеры на лице: смотрите видео онлайн
Также Покрещук будет менять форму носа, ведь ей не нравится кончик, а вот горбинку будет оставлять. Блогерша объяснила, что нос, который есть сейчас, "будет слишком длинный" для ее нового образа.
Анастасия Покрещук будет менять форму носа: смотрите видео онлайн
В прошлом году в интервью Мирославе Мандзюк Анастасия Покрещук рассказала, что начала менять свою внешность примерно в 27 лет. Блогерша колола филлеры в лицо, корректировала форму ягодиц, делала маммопластику, липосакцию, удаляла грудки Биша. В то же время женщина не раскрыла, какую сумму потратила на все операции.
Что известно об Анастасии Покрещук?
Анастасия Покрещук родом из Киева. Девушка признавалась, что долгое время не могла найти себя, поэтому пошла учиться на психолога в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
В 2019 году блогерша приняла участие в 4 сезоне шоу "Від пацанки до панянки".
Маммопластика – первая и самая болезненная операция для Анастасии.
Покрещук известна под ником Justqueen. Она живет в Киеве и развивает свой блог. Сейчас страница Анастасии в инстаграме насчитывает более 700 тысяч подписчиков.