Відео з події вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Не пропустіть У Мінкульті відреагували на розслідування про Петра Чорного: що загрожує артисту

Аліна Гросу чекає на народження сина.

Наш маленький всесвіт. Наш хлопчик. Тепер можу сказати про це вголос. Я сама в шоці й ура,

– написала під публікацією знаменитість.

Гендер-паті проходило в горах. Пара використала спеціальні балони: коли у повітря здійнявся синій дим, стало зрозуміло – у них буде хлопчик.

Зауважимо, що особистість свого чоловіка Аліна Гросу не розголошує, проте в мережі ходять чутки, що вона заміжня за російським актором Романом Полянським. Чоловік у відео, яке опублікувала виконавиця, дуже схожий на нього.

Що відомо про вагітність Аліни Гросу?