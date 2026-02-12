Відео з події вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
Аліна Гросу чекає на народження сина.
Наш маленький всесвіт. Наш хлопчик. Тепер можу сказати про це вголос. Я сама в шоці й ура,
– написала під публікацією знаменитість.
Гендер-паті проходило в горах. Пара використала спеціальні балони: коли у повітря здійнявся синій дим, стало зрозуміло – у них буде хлопчик.
Зауважимо, що особистість свого чоловіка Аліна Гросу не розголошує, проте в мережі ходять чутки, що вона заміжня за російським актором Романом Полянським. Чоловік у відео, яке опублікувала виконавиця, дуже схожий на нього.
Що відомо про вагітність Аліни Гросу?
- Співачка зізналася, що цей шлях був для неї непростим. Попри те, що вони з коханим багато років мріяли про дитину, завагітніти вдалося не одразу.
- Усе сталося саме тоді, коли Аліна перестала надмірно зосереджуватися на цьому питанні й дозволила собі просто жити.
- Вона відверто розповіла, що не очікувала, наскільки складним може бути період вагітності. Виконавиця почувається щасливою, але водночас – більш вразливою. Зізналася, що стала емоційнішою та тривожнішою.
- Гросу розповідала, що планує вести "мамський" блог, у якому ділитиметься з підписниками як радісними моментами, так і труднощами, з якими стикаються жінки під час вагітності.