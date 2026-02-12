Мінкульт надав відповідь на звернення громадського діяча Святослава Літинського. Про це він розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

Міністерство культури повідомило, що після оприлюднення розслідування звернулось до Служби безпеки України, щоб провести перевірку цієї інформації – чи справді чоловіків оформлювали музикантами Петра Чорного для виїзду з України.

Мінкульт додав, що після результатів перевірки може припинити творчу діяльність Петра Чорного за кордоном.

Наразі Мінкульт припинив розгляд питань щодо перетину державного кордону України на виїзд всім особам, зазначеним у статті,

– йдеться у заяві.

Зазначимо, Петро Чорний – український та ромський артист, виступає з 16 років, а сольну кар'єру розпочав у 24. Став переможцем багатьох конкурсів та премій, здобув звання заслуженого артиста України. Після початку повномасштабної війни став амбасадором 128 бригади ТрО.

