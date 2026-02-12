Мінкульт надав відповідь на звернення громадського діяча Святослава Літинського. Про це він розповів на своїй сторінці у фейсбуці.
Міністерство культури повідомило, що після оприлюднення розслідування звернулось до Служби безпеки України, щоб провести перевірку цієї інформації – чи справді чоловіків оформлювали музикантами Петра Чорного для виїзду з України.
Мінкульт додав, що після результатів перевірки може припинити творчу діяльність Петра Чорного за кордоном.
Наразі Мінкульт припинив розгляд питань щодо перетину державного кордону України на виїзд всім особам, зазначеним у статті,
– йдеться у заяві.
Зазначимо, Петро Чорний – український та ромський артист, виступає з 16 років, а сольну кар'єру розпочав у 24. Став переможцем багатьох конкурсів та премій, здобув звання заслуженого артиста України. Після початку повномасштабної війни став амбасадором 128 бригади ТрО.
Що йдеться у розслідуванні про Петра Чорного?
- У 2025 році щонайменше п'ятеро чоловіків виїхали з України як "музиканти" Петра Чорного на благодійні концерти, але не повернулися. Організатор концертів артиста, Сергій Матусов, оформлював звернення до Київської ОВА. Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.
- Підозрілими видались такі деталі: більшість чоловіків навіть не є музикантами, а деякі афіші видаються фальшивими. Один з чоловіків підтвердив, що заплатив до 5 тисяч доларів за виїзд.
- Петро Чорний заявив, що всі, хто з ним їде, повертається до України. Та емоційно сказав, що журналістів "замовили".