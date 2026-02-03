Чоловіки покидали країну як "музиканти" команди Петра Чорного. Що відомо про цього артиста, як розвивалась його кар'єра і де він перебуває зараз – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До слова Артист Петро Чорний допомагав чоловікам виїжджати з України, – Bihus․Info

Петро Чорний народився у Тульській області в Росії. Його мати – Галина Чорна – відома виконавиця романсів і заслужена артистка України. А батько Микола Федоренков був художнім керівником ансамблю "Циганські наспіви".

Коли Петру було 8 років, родина переїхала до Києва. Хлопець пішов навчатися у Київську музичну школу-інтернат імені Миколи Лисенка. Це рішення батьки прийняли, бо хотіли дати йому освіту, а самі постійно перебували на гастролях.


Петро Чорний у дитинстві / Фото з інстаграму Петра Чорного

Після закінчення школи Петро Чорний заочно вступив до Консерваторії за фахом "Хоровий диригент", а його мати почала працювати у Черкаській філармонії. З 16 років Петро почав виступати в батьківському ансамблі, а ще гастролював з відомими артистами.

У 24 роки Петро Чорний розпочав сольну кар'єру. Він був учасником і переможцем конкурсів і фестивалів: "Пісенний вернісаж", "Море друзів", "Шлягер року" й багатьох інших. У 2005 отримав звання заслуженого артиста України. Також знімався у фільмах.


Петро Чорний у молодості / Фото з інстаграму Петра Чорного

Петро та його перша дружина Діана були знайомі з самого дитинства, але з часом їхні долі розійшлися. Згодом вони знову перетнулися. Коли артисту було 20 років, у них зав'язалися стосунки, згодом пара одружилась. Вони пробули у шлюбі 26 років, у подружжя народився син Жан.


Петро Чорний з ексдружиною і сином / Фото з інстаграму Петра Чорного

У 2021 році Петро Чорний повідомив, що розлучився. Але навіть після розриву у них залишилися хороші стосунки. За словами артиста, причинами розлучення стали зради з його боку, емоції та різні інтереси.

Якщо вона в моєму серці, я можу лише зробити так, щоб вона була щаслива. У нас були образи одне на одного, але ми це не відпускали,
розповідав музикант.

Після початку повномасштабного вторгнення Петро Чорний долучився до тероборони. Згодом він став офіційним амбасадором 128 бригади ТрО.

Петро Чорний продовжує активно виступати з концертами, також влаштовує благодійні заходи для військовослужбовців.

Журналісти Bihus.Info днями опублікували розслідування, де фігурує Петро Чорний. Упродовж 2025 року щонайменше 5 чоловіків виїхали за кордон як "музиканти" артиста у рамках начебто благодійних концертів. Звернення надходили від Сергія Матусова, організатора концертів Чорного.

Схема виїзду за кордон з Петром Чорним: дивіться відео онлайн

Підозри викликають афіші деяких виступів, а також те, що більшість з чоловіків навіть не є музикантами. Один з чоловіків заявив, що заплатив за можливість виїхати до 5 тисяч доларів. Петро Чорний прокоментував скандал і заявив, що з ним повертаються всі ті, хто їде. Артист звинуватив журналістів у замовному матеріалі.