Мужчины покидали страну как "музыканты" команды Петра Черного. Что известно об этом артисте, как развивалась его карьера и где он находится сейчас – читайте в материале 24 Канала.

Что известно о карьере Петра Черного?

Петр Черный родился в Тульской области в России. Его мать – Галина Черная – известная исполнительница романсов и заслуженная артистка Украины. А отец Николай Федоренков был художественным руководителем ансамбля "Цыганские напевы".

Когда Петру было 8 лет, семья переехала в Киев. Парень пошел учиться в Киевскую музыкальную школу-интернат имени Николая Лысенко. Это решение родители приняли, потому что хотели дать ему образование, а сами постоянно находились на гастролях.



Петр Черный в детстве / Фото из инстаграма Петра Черного

После окончания школы Петр Черный заочно поступил в Консерваторию по специальности "Хоровой дирижер", а его мать начала работать в Черкасской филармонии. С 16 лет Петр начал выступать в родительском ансамбле, а еще гастролировал с известными артистами.

В 24 года Петр Черный начал сольную карьеру. Он был участником и победителем конкурсов и фестивалей: "Песенный вернисаж", "Море друзей", "Шлягер года" и многих других. В 2005 получил звание заслуженного артиста Украины. Также снимался в фильмах.



Петр Черный в молодости / Фото из инстаграма Петра Черного

Какой была личная жизнь Петра Черного?

Петр и его первая жена Диана были знакомы с самого детства, но со временем их судьбы разошлись. Со временем они снова пересеклись. Когда артисту было 20 лет, у них завязались отношения, впоследствии пара поженилась. Они пробыли в браке 26 лет, у супругов родился сын Жан.



Петр Черный с экс-супругой и сыном / Фото из инстаграма Петра Черного

В 2021 году Петр Черный сообщил, что развелся. Но даже после разрыва у них остались хорошие отношения. По словам артиста, причинами развода стали измены с его стороны, эмоции и разные интересы.

Если она в моем сердце, я могу лишь сделать так, чтобы она была счастлива. У нас были обиды друг на друга, но мы это не отпускали,

– рассказывал музыкант.

Чем сейчас занимается Петр Черный?

После начала полномасштабного вторжения Петр Черный присоединился к теробороне. Впоследствии он стал официальным амбассадором 128 бригады ТрО.

Петр Черный продолжает активно выступать с концертами, также устраивает благотворительные мероприятия для военнослужащих.

Скандал с выездами мужчин за границу

Журналисты Bihus.Info на днях опубликовали расследование, где фигурирует Петр Черный. В течение 2025 года по меньшей мере 5 мужчин выехали за границу как "музыканты" артиста в рамках якобы благотворительных концертов. Обращения поступали от Сергея Матусова, организатора концертов Черного.

Подозрения вызывают афиши некоторых выступлений, а также то, что большинство из мужчин даже не являются музыкантами. Один из мужчин заявил, что заплатил за возможность выехать до 5 тысяч долларов. Петр Черный прокомментировал скандал и заявил, что с ним возвращаются все те, кто уезжает. Артист обвинил журналистов в заказном материале.