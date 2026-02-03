Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info. Мужчины выезжали из Украины в течение 2025 года.

После изменений правил выезда артистов за границу большое количество обращений от музыкантов начало поступать военным администрациям.

От Киевской городской военной администрации журналисты-расследователи узнали, что в 2025 году несколько обращений поступало от Сергея Матусова, который часто просил о выезде за границу Петра Черного и его музыкантов для благотворительных выступлений.

За последние полгода Матусов обращался в КМВА минимум 5 раз. В каждом обращении неизменно упоминался сам Петр Черный и его концерты в Испании. Зато имена музыкантов, ездивших с артистом, постоянно менялись.

Отметим, сам Сергей Матусов – музыкант и гитарист. После начала полномасштабного вторжения он создал концертное агентство в Испании и занимался организацией выступлений Черного.

В июне 2025 года благодаря обращению Матусова из Украины выехали Дмитрий Прокудин и Игорь Одарюк – по данным Госпогранслужбы, они не вернулись. Их в письмах называли музыкантами, но первый работает в сфере ИТ и живет в городке возле Валенсии. Дмитрий Прокудин в разговоре с журналистами подтвердил, что хотел уехать.



Игорь Одарюк действительно является музыкантом, как исследовали журналисты. Но не удалось подтвердить его участия в концертах Петра Черного. Сейчас аккаунт Одарюка ведется из Германии.



По еще одному обращению из Украины выехали Владислав Шурман и Сергей Манзенко. Однако мужчины пересекали границу уже после запланированных выступлений Петра Черного, поэтому физически не могли на них попасть. Подозрения возникают и после просмотра анонсов этих концертов, которые кажутся фейковыми.

В общении с расследователем Шурман подтвердил, что Матусов помог ему выехать из Украины. По словам мужчины, это стоило около 4500 – 5000 тысяч долларов. Сейчас он находится в Польше. Манзенко тоже не является музыкантом.

В ноябре ситуация повторилась еще раз. Хотя запланированное выступление не состоялось, за границу выехал еще один человек.

Сергей Матусов отрицает свое участие в "схеме", однако не смог ответить на вопрос о музыкантах и не объяснил, почему "музыканты" выезжают из Украины за границу несмотря на отмену там концерта.

Петр Черный подтвердил, что знает Сергея Матусова. Но причастность к выезду мужчин за границу отрицает и предполагает, что его "заказали"

